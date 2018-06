Pergnerová: Samuel sourozence mít nebude

"Po dalším miminku samozřejmě toužím a sním o něm. Ale připadá mi, že to není nejlepší nápad. Vzhledem k mé profesi je můj soukromý čas značně omezený a ten, co mi zbývá, chci všechen věnovat Samuelovi. Mrzí mě to, ale je to rozumné," uvedla Pergnerová.

Moderátorka, která před časem nechtěné těhotenství ukončila potratem, také tvrdí, že neplánuje ani žádný další vážný vztah. Jak říká, dobrovolnou samotu si vybrala sama a naprosto jí vyhovuje. Naplno se totiž věnuje svému synovi Samuelovi a podle svých slov si báječně ve všem rozumějí.

"Teď netoužím po žádném vážném vztahu. Chci se svému synovi vrátit to, co jsem kdysi zanedbala, protože si to zaslouží. Hrajeme si spolu, vymýšlíme nejrůznější vylomeniny a u všeho, co dělá, mu asistuji. Teď zrovna jsem mu radila, jak vyrobit letadlo z papíru," prozradila Tereza. "Vařím Samovi jeho oblíbené omáčky a kuřecí masíčko a on roste jako z vody. Už to není to malé miminko, ale skvělý partner. Neustále mě něčím překvapuje," dodala.