Pergnerová: Potřebuji makat!

„Jsem smutná a zklamaná. Jsem odsouzena za něco, co jsem neudělala,“ prohlásila bývalá moderátorka poté, co opustila soudní síň. - více zde

Kam teď jedete, co budete dělat?

Jedu za mámou a za Samuelem na chalupu a budu se věnovat obyčejným věcem.

Z čeho teď žijete?

Nějaké peníze ještě mám, tak z nich.

Máte okruh přátel, který vás teď drží v kritických chvílích?

Nemám. Nikdy jsem moc přátel neměla a domnívám se, že mým největším přítelem je teď opravdu můj syn.

Když jste se před lety poprvé začala objevovat v tisku v souvislosti s drogami, spousta lidí z šoubyznysu říkala, že vám rádi pomohli. Ani s nimi nejste v kontaktu?

Nejsem a pokud tohle budou číst, tak jim vzkazuji: Prosím vás, sakra, ozvěte se, potřebuji makat. Uděláme něco hezkého!

Ale naznačovala jste už dřív, že nějaký pracovní projekt se rýsuje?

Společně s režisérem Vladimírem Forstem jsem začala připravovat nějaký pořad a jestli se to posune do finálové rovinky a bude to realizovatelné, tak s tím půjdu ven.

Půjde zase o hudební pořad, jako bývalo ESO, které jste s ním kdysi dělala?

Určitě ne.

Jste pořád vdaná, s manželem Daliborem Korejsem však nežijete. Plánujete rozvod?

Zatím ne.