Pergnerová popírá konflikt s kolegou

"Absolutně to není pravda, neměli jsme žádný konflikt," popřela šokovaná Tereza.

"Poznali jsme se hodinku před přenosem. A byli jsme prostě rádi, že jsme ten federativní přenos dotáhli do konce," řekla Pergnerová po svém návratu do České republiky na rozhlasové stanici Frekvence 1.

Také Mišo Hudák byl vymyšleným skandálem znechucen. "Rozloučili jsme se po přenosu, dali si pusu na obě tváře a řekli si, že to bylo fajn, na to, že jsme se prakticky vůbec neznali," potvrdil Hudák iDNES slova Pergnerové.

"Hned ráno jsem jí volal, ona v ru chvíli článek ještě nečetla. Oba jsme byli takovou lží znechuceni. Hned jak přijede do Bratislavy, půjdeme spolu na víno," uvedl Hudák.

"Spojíme se z Primy telemostem do Bratislavy a uvedeme to na pravou míru. Protože si myslím, že by právě to mohlo zásadně ohrozit naše kontakty," prozradila Tereza.

Vzhledem k tomu, že Pergnerová má na Frekvence 1 pravidelný pořad, bude mezi Prahou a Bratislavou až do finále našich VyVolených v neděli 11. prosince pendlovat. "Snad to zvládnu. Jsem na to připravená, že to bude velký záhul. Fyzicky i psychicky," dodává jednatřicetiletá moderátorka.