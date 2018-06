Pergnerová podruhé moderovala

„Spojení s Věrou Špinarovou je čistě náhodné. Jednoho dne jsem od ní našla na záznamníku vzkaz s nápadem moderovat její křest, a tak jsem tady. A upřímně říkám, že celým svým srdcem, tělem a duší. Věru mám totiž moc ráda. S ničím se nemazlí a nedělá žádné polovičaté věci,“ říká Pergnerová.

Na křest dorazila s maminkou, ale bez čtyřletého syna Samuela. Ten byl tou dobou ve školce. Hned po jeho skončení pospíchala do rádia Frekvence 1 natočit pilotní díl jistého rozhlasového pořadu. „Mám nějaké nápady, ale budeme teprve zkoušet, jestli fungují. Nerada bych o tom zatím mluvila konkrétněji. Snažím se prostě pracovat. Jde to sice pomalu, ale já ani moc netlačím na pilu,“ říká.

Desku Špinarové pokřtila první superstar Aneta Langerová, která dorazila z Říčan do pražského baru Mirage hned po vyučování. Přivezl ji bratr Nikola. Vypadala unaveně a posmutněle. „Nejsem smutná, akorát mě ta škola už trošku štve,“ přiznala.

Špinarová zase prozradila, že se vzdala účinkování v muzikálu Cats, do kterého měla nastoupit v dubnu příštího roku. „Dostala jsem úžasnou nabídku od Karla Heřmánka z Divadla Bez zábradlí do hororu Květinářství pro vraha, kde se hlavně zpívá a je to prý strašná legrace. A pro mě je to zase něco úplně nového,“ říká Špinarová.