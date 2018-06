Pergnerová: Po porodu Natálky se do práce nevrátím

"Byl to nádherný pocit. Do finále jde výborná sestava. Jsou to všichni opravdu obyčejní lidé a hlavně nemáme, tak jako v předchozích řadách, jasného favorita – a o to to bude napínavější," řekla Pergnerová. Jasný tip na vítěze nemá. "Opravdu se to letos dá hodně těžko odhadnout."

Jak bude vypadat zítřejší den Terezy? "Ráno vstanu a pojedu se nechat ostříhat. Až budu hotová, najím se, rozloučím s rodinou a vyrazím na Císařskou louku. Tam bych měla být kolem druhé a začne kolotoč příprav a zkoušek. Ráda se tím shonem nechávám unášet," prozradila.

Tereza se po finálovém večeru nejvíce těší na to, že se dobře vyspí. "Budu mít dobrý pocit z toho, že už někdo vyhrál a užívá si to," dodala nastávající maminka, která s přítelem Jiřím Chlebečkem očekává v březnu narození holčičky Natálky.

Po porodu se rozhodně zpět do práce nechystá. Jak sama říká, chce si užívat mateřství. "Nechci jezdit s vakem na natáčení a přemýšlet, jestli se dítě rozpláče, nebo ne. Raději budu doma a v klidu vychovávat a učit mluvit svou malou Natálku."

Moderátorka také vyvrátila některé spekulace o chystané svatbě. "Soustředíme se na miminko. Třeba to jednou přijde, ale teď svatbu opravdu neplánujeme."

Divákům neunikla ani změna image třiatřicetileté moderátorky. Ve třetí řadě se nebála obléknout si sukni, halenky, upnuté kalhoty či šperky. Mnozí se ptají, čím to bylo. Že by striktní podmínky smlouvy? "Vůbec ne!" směje se Tereza. "Já si myslím, že jsem konečně dospěla. Ženskou dělá chlap a tím, jak jsem s Jirkou šťastná, se cítím být ženou a to se projevuje i na tom, co nosím. Už nejsem ten puberťák," dodává se smíchem.