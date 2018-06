Pergnerová: Ostuda? Fotografie v Leu

Přišla o pět minut později a hned ve dveřích se zdvořile omlouvala. U ní věc dříve nevídaná. Ještě před dvěma lety by nejspíš nepřišla vůbec.

Tereza Pergnerová zmizela z televizní obrazovky už v roce 1999, ale nikdy se na ni nezapomnělo. Proč? Kdysi dokázala přitáhnout spoustu mladých diváků. Ve dvaceti jí všichni předpovídali velkou kariéru. Omyl! Nic takového se nekonalo. Důvod? Závislost na heroinu.

Dnes začíná ve třiceti nový život. Po roce a půl bez drog se učí starat o svého syna. A k tomu občas moderuje a zpívá.

* Proč chcete zpátky do showbyznysu?

Nic jiného neumím. Říkala jsem si - fajn, už rok a půl neberu drogy, tak jsem schopná pracovat.

* Obvolávala jste staré známé a sháněla práci?

Ne ne... přišlo to samo díky tomu, že se o mně psalo v novinách. Pak jsem dostala první nabídky na moderování různých akcí a taky na účinkování v televizních pořadech.

* Co vaše pověstná nespolehlivost?

Pochopitelně, všichni jsou velmi opatrní, bojí se, jestli nakonec opravdu přijdu. A já je chápu.

* Každý víkend moderujete seznamovací pořad Rande na Frekvenci 1. Proč myslíte, že vás v rádiu chtěli?

To je jejich věc. Já to přijala jako trénink. Viděla jsem v tom ve svém věku určitou výzvu, protože podmínkou bylo, že se musím naučit pořad i míchat a obsluhovat všechnu tu techniku. Dřív jsem měla vždycky zvukaře, teď už to musím zvládnout sama.

* Baví vás to?

Baví. Rande je o lidech, kteří nechtějí být sami. Je to paradox, ale přes rádio jim připadá seznámení snazší než ve skutečnosti.

* Vy jste také sama. Nenapadlo vás najít si takhle partnera?

To víte, že mě to napadlo! Ale okamžitě jsem ten nápad zapudila. Jsem v tomhle posera. Pokud někdo přijde, budu ráda, ale netrávím život hledáním. Navíc mám Samuela, takže nejsem sama.

* Vašemu synovi Samuelovi jsou čtyři roky. Shání se někdy po tátovi?

Včera mi položil otázku, proč spolu s manželem nebydlíme. Musím říct, že jsem se mírně zapotila.

* Co jste mu řekla?

Že to nefungovalo. Ale myslím, že mi nevěřil. Asi ho to bude trápit, dokud nepotkáme někoho, kdo bude fajn pro mě i pro něho.

* S manželem jste spolu nikdy nežili. Vídáte se dnes?

Od doby, kdy jsem se vrátila z léčení, se omezujeme na rychlá setkání a na telefony. Cítím, že je opatrný. A já taky. Hodně jsem mu ublížila. Ale asi by to nefungovalo, i kdybych nefetovala. On je hodně do sportu, v pohodě... A mně lidé, kteří jsou tak strašně v pohodě, skoro vadí!

* Ale vždyť vy jste se dříve také tvářila bezstarostně a v pohodě.

Já tak právě jenom vypadala. Šest hodin denně jsem byla až neskutečně v pohodě, ale proto, aby lidi byli v pohodě. Mě doma vychovávali podle hesla - na mně nezáleží, záleží na tom, jestli se cítí dobře ostatní.

* Takže na obrazovce jste byla úplně jiná než v soukromí?

V soukromí jsem velice tichá. Partneři, kteří se mnou strávili třeba rok a půl života v jednom bytě, z toho byli dost překvapení.

* A co exhibicionismus, který jste předváděla v televizní hitparádě Eso?

Přijala jsem takovou roli. Byla jsem mladá holka a toužila po šancích. I proto jsem původně šla na hereckou konzervatoř, ta škola mě bavila, ale jen do chvíle, než to začalo být klišé.

* Proto jste odešla?

Ano, měla jsem větší sny, chtěla jsem být slavná a bohatá. A představte si - šlo to rychle. Nejdřív soukromé rádio, pak praxe v Americe a potom televize Nova. Tam se mi obrátil život naruby a já před kamerou ukazovala jen tu svou pohodovější půlku.

Byla jsem sama sobě nesympatická

* Kde se vzal váš bláznivý image, se kterým jste před deseti lety oslnila českou mládež?

Byla jsem mladá a měla kolem sebe samé mladé lidi. A taky tátu. On se staral o to, abych nezačala hvězdařit a nebyla líná. Ale poslední slovo jsem měla já. Chtěla jsem lidi bavit, ne je drtit svými smutky, a všechno se tomu podřizovalo. Postupně se však ze mě stala dívka, se kterou jsem se musela po odchodu z Novy trochu seznámit.

* Jak to myslíte? Přestala jste mít tu televizní Terezu Pergnerovou ráda?

Jo. Najednou jsem si byla nesympatická. Chtěla jsem být vážná. Ato mi ten herák poskytl, řekla bych, že až náramně.

* Jak to vlastně na vás tehdy na Nově prasklo?

To, že fetujete? Na mě nic neprasklo, jen úplně nazačátku vysílání v roce 1994 jsem měla zkušenost s pervitinem, ale po třech měsících jsem toho nechala. V roce 1999 jsem z Esa odešla sama a za střízliva. Chtěla jsem na Nově dělat vlastní televizní talkshow Real, natočila jsem i pilotní díl. Jenže pak se to protahovalo kvůli penězům a tři čtvrtě roku nato jsem spadla do heroinu. A pak už byl jenom heroin. Jenom heroin a heroin... Konec plánů, tvrdá realita. Dostihly mě problémy. Byla to otázka sebevědomí. Tatínek mi už jako malé řekl, že nejsem hezká, takže bych měla být chytrá. Jenže já chtěla být taky trochu hezká.

* Uměl vás i pochválit?

Dělal to nerad. Říkal, že jen nepřítel má důvod k pochlebování. A chtěl mě bránit před tou lavinou, kterou Eso způsobilo.

* Proč jste byla tak úspěšná?

Když se to rozjelo, bylo mi devatenáct. Ta doba nás hnala do trendů a tomu všemu jsem se bránila a bránila jsem i lidi. Aby tomu nepodléhali. Teď je jim třeba taky třicet let, jenže na rozdíl ode mě mají určitě super životy, což je krásný paradox. Já si to maximálně podělala. Pořád ale věřím v mladé lidi, i když jsou zrychlení, náladoví a někdy i zlí. Bez toho by nedospěli.

* Vy jste ve třiceti už dospěla?

Ne, určitě ne. Ale heroin mě naučil jedné podivné věci, které jsem celý život nerozuměla. A tou je pokora. Takže já vím, že ať si připadáme jakkoliv úžasní, tak jsme pořád strašně rychle lapitelní. Do čehokoliv.

* Mluvíte se Samuelem o drogách?

Ví, že jsem brala drogy a že jsem za ně utratila všechno, co jsem mohla. Ví, že drogy jsou moc nebezpečné. Řekla bych, že je jediný ve školce, kdo to ví. Tomu mému drogovému období říká, že jsem byla hloupá. Protože tu formulaci vymyslel on, tak ji přijímám a respektuju. Časem se, myslím, dopracujeme k pravdivějším větám.

* Nesouhlasíte, že jste byla hloupá?

Nebyla jsem hloupá, ale sobecká! Pořád jsem si myslela, jak jsem obětavá a jak jsem dobrý člověk. A najednou, když mě dostihly drogy, jsem byla jedním z řady bezcharakterních feťáků.

Životní ostuda? Fotografie v Leu

* Za co se ve svém životě nejvíce stydíte?

Za své fotky v časopise LEO. Štve mě, že jsem nebyla střízlivá, když jsem se rozhodovala, jestli to vzít. Protože to rozhodnutí by bylo jiné. Jasně, že důvodem byly prachy, ale to mi dneska přijde málo.

* Tři miliony od pornografického magazínu vám přijdou málo?

Ta částka malá není, ale jako argument nestačí. Můj syn Samuel je jiná generace a myslím, že bude nesmiřitelný. Pokud mu to jednou někdo za pár let ukáže, určitě mu nebude dobře.

* A když ty fotografie někdo teď ukazuje vám? Taky vám není dobře?

Mám teď zrovna živou zkušenost. V rádiu na recepci na mě čekal asi pětatřicetiletý Ruďa, nebo jak se jmenoval, že chce něco podepsat. A vytáhl čtvrtky, na kterých měl nalepené fotky z Lea. Tak! Mně se orosilo čelo a říkám mu: Tohle ale já nemůžu podepsat. A on na to: Vždyť je to pěkný! Jenže já koukala sama na sebe, na ty roztažené nohy, a říkala si: To ne!

* Po jak dlouhé době jste ty snímky viděla?

Za střízliva poprvé.

* Vážně?

Vážně.

* A pocity?

Hanba... (dlouho mlčí) Sama před sebou jsem se styděla.

* Podepsala jste je nakonec?

Jednu fotku jo. Ale jenom abych se toho člověka zbavila. Aby mi neukazoval, která z nich se povedla víc a která míň.

* Připomínají vám lidé často vaše prohřešky?

Ani ne. Překvapili mě. Čekala jsem, že budou krutí, a oni nejsou. Rentgenují mě pohledem, což je pro člověka s narušeným sebevědomím nepříjemné. V tomhle ale obstojím, to vydržím.

* Před lety jste varovala mládež před drogami a pak jste do závislosti sama spadla - v tom jste neobstála. Co na to vaši fanoušci?

Jsou víceméně překvapení, že jsem to nezvládla.

* Zklamala jste je?

Určitě. Mají právo se zlobit. Sypala jsem si na hlavu hnůj. Vystupovala jako kazatel a tím se rouhala. Protože ve chvíli, kdy přišlo na lámání chleba, tak... jsem zklamala.

* Myslíte, že nebýt Esa a televizní slávy, drogám byste nepropadla?

Se svou povahou a inklinací k závislostem mě to asi muselo potkat. Sice nikdy nebylo mým snem profetovat celý život, ale někdo sáhne po adrenalinovém sportu, jiný naopak zahořkne na celý svět. Já zvolila heroin. Ale jenom proto, že se mi v tu chvíli nabídl.

* Nabídl se? Sám od sebe? To snad ne.

Jo. Já tři čtvrtě roku tvrdila chlapci, který byl závislý na heráku, že je moje největší láska, a ať se vykašle na všechny léčebny, že ho z toho dostanu. Nedostala! A brala jsem to jako osobní neúspěch. Přitom jsem mu sama vlastně podrazila nohy! Nabídla jsem mu peníze, to největší nebezpečí pro heroin. Tím jsem ho poslala do pekel. A ještě jsem si pak stěžovala, že on mi to celé způsobil! To mi ode mě přijde úplně nefér.

* Pořád nechápu, že jste při tom, co jste o heroinu a o své povaze věděla, na něj vůbec sáhla.

Taky to nechápu. Asi to bylo tím, že jsem byla netrpělivá a chtěla všechno hned. Okamžitě. Ať už to byla práce, tričko, cokoliv. Aten vpich do žíly byl taky hned.

Peníze prodlužují feťákovu smrt

* Kdyby vám teď Nova nabídla Eso, vzala byste to?

Nenabídla mi ho.

* A kdyby vám zase bylo devatenáct a ta nabídka přišla stejně jako tehdy?

Tak to jo. Já se za sebe jako za člověka nestydím. Spoustu věcí jsem poznala, i když to není něco, co by fascinovalo. Poznala jsem sebe. Mně třeba skoro umírala máma, byl březen, Den šílenců, veliká show pro šílence. Mezitím jsem brečela v zákulisí a vždycky zase vyběhla před ty tisíce lidí. Já jim nemohla říct: Hele, já potřebuju rychle skončit, s mojí mámou je to fakt blbý!

* Vážně jste to svým fanouškům nemohla říct?

Nechtěla jsem. Přišli se bavit a slavit. Takže jsem to tam pěkně odpracovala a rychle jela za mámou, která byla po operaci mozku a byla na tom zle. A živě si pamatuju, že moji tehdejší odpůrci mě tam viděli stát a plakat, taková partička to byla, a říkali: Vidíš, už je zase zfetovaná. A mně v hlavě běželo, že je jedno, co dělám, protože lidi si stejně myslí a dělají, co chtějí. Připadalo mi to všechno zbytečné, tam jsem už prožívala depresi.

* Trpěla jste depresemi?

Na detoxech ano. Když jsem vystřízlivěla a viděla jsem všechno, co jsem způsobila a kam až jsem to nechala dojít. To mě ničilo nejvíc.

* Jak to vypadalo, když jste vystřízlivěla?

Bylo mi příšerně. Nemluvím o fyzičnu, to je jasný, ale ta psychika! Když mě v léčebně přijali, tak se ptali, kdy jsem měla heroin naposledy. Já řekla: Ráno. Oni že tedy uděláme vstupní pohovor. Chtěla jsem hned, dokud mi nebylo ještě zle. A oni: Ne ne ne, to my právě chceme, aby vám bylo zle. A já je zurážela, co je to za cyniky, jenže pak jsem to pochopila. Ta konfrontace s realitou byla hrozně důležitá. Zjistila jsem, že za toho hodinového rozhovoru jsem třikrát plakala. Když se mluvilo o Samuelovi, o tátovi a o mámě. Tak snad nejsem zas tak špatná.

* Jak dnes vycházíte s maminkou?

My spolu vždycky vycházely dobře, ale ona bohužel podléhala svým nadějím. To je nebezpečné. S každým mým pokusem jít se léčit jí strašně vyrostla energie a naděje a já jsem to vzápětí vždycky pohřbila. Takže ona už pak byla nevěřící Tomáš a rozčilená. Udělala to, co měla udělat už před čtyřmi lety, kdy umřel táta.

* Co to bylo?

Řekla: Mě už to nezajímá, mě už tvoje problémy nudí. No, a tohle asi pomohlo nejvíc. Takže já říkám: Pokud chcete svým dětem pomoct, tak je pošlete na dno co nejrychleji. Je to risk, sázka do loterie, ale je hloupé prodlužovat smrt. A peníze prodlužují smrt feťáka stejně jako opatrovnictví rodičů. Feťák obere svoji rodinu a ta onemocní s ním, přestože drogy nebere.

* Vy jste brala drogy i v těhotenství. Samuel přišel na svět zdravý?

Nevím, jestli existuje bůh, ale ano. Považuju ho za dítě zázraku. A neuplyne ani jediný den, kdy bych tiše nepoděkovala.

* Nebyla jste schopná přestat s heroinem ani kvůli němu?

Ne. Pro člověka, který s drogami nikdy nepřišel do kontaktu, to může vypadat krutě. Ale skutečnost je taková, že pokud je člověk závislý, tak jediný význam má pro něho další dávka. Ráda bych si vymyslela dojemný příběh, ale žádný není.

* Vaše matka má Samuela v opatrovnictví. Neusilujete o jeho vrácení?

Snažím se tím, co dělám. Nemůžu předběhnout čas. Nejdřív mu musím připravit budoucnost, na základě které pak budou sociální pracovníci rozhodovat o tom, jestli jsem, nebo nejsem hodná. Je to trochu běh na dlouhou trať. Ale taky je to můj cíl.

* Jste si jistá, že jste z toho tentokrát venku? Že už po heroinu nikdy nesáhnete?

Hrozně ráda bych řekla, že si jsem jistá, ale vím jistě jen jednu věc. Nemám v úmyslu to pokazit. Z heroinu se mi teď dělá špatně. Má můj respekt, což dřív neměl. Než bych si znovu šlehla, to bych radši skočila z mostu.

* Takže se už heroinu opravdu bojíte?

Ano. Nikdy jsem nepoznala nic bezmocnějšího než sebe v období závislosti. Nikomu neradím, ale říkám, že to bylo fakt hustý!

* Zbyly vám z dob slávy a z Lea vůbec nějaké peníze?

Už od listopadu vydělávám, což se náramně zalíbilo exekutorům. Teď po mně jdou, protože mám dlouho nezaplacené pokuty za dopravní přestupky. Někdy jsem z toho smutná, ale dobře mi tak! Je správné vyřešit všechny resty. Koneckonců začínám úplně od nuly.

* Stýská se vám po luxusu?

Po luxusu jo, ale teď je mi víc jasné, že práce rovná se peníze. Vždyť já kdysi ani nevěděla, kolik jsem vydělávala! Nehospodařila jsem, teď jsem se to naučila.

* Takže ani nevíte, kolik jste za ty čtyři roky na drogách rozházela?

To vím. Moc... Ale neřeknu kolik.

* Je to hodně milionů?

Jasně, že jo.

TEREZA PERGNEROVÁ

Moderátorka, herečka a zpěvačka Tereza Pergnerová (30) se narodila jako dcera textaře Eduarda Pergnera, který psal pod pseudonymem Boris Janíček (zemřel v březnu 2001). Studovala na konzervatoři obor hudebně-dramatický, ale ze školy odešla. Krátce pracovala jako moderátorka Rádia Golem, v letech 1992 a 1993 natáčela v Americe pro soukromou hudební televizi. V roce 1994 se začala objevovat v hudebním pořadu televize Nova Eso. Vydala čtrnáct desek s názvem Čágo belo, šílenci (několik zlatých desek, platinových a multiplatinových, celkem přes půl milionu prodaných nosičů), sólové CD Rachot a dvě CD pro děti. V roce 1994 prodělala krátkou epizodu s pervitinem. Od roku 1999, kdy z Esa odešla, do srpna 2003 byla závislá na heroinu. V roce 2000 se jí narodil syn Samuel. Tereza Pergnerová dnes uvádí na Frekvenci 1 pořad Rande, moderuje příležitostné a soukromé akce. Chce se jako zpěvačka vrátit k muzice, dává dohromady novou kapelu.