Pergnerová odmítla práci na Nově, kvůli Gondíkovi

Když minulý týden trávila se svým synem Samuelem dovolenou v Egyptě, Chlebeček jí napsal sms zprávu, že chce být sám. "To mě dostalo. My, narození ve znamení Raka, máme představu o tom, jak se obětujeme a jak má ženská v rodině fungovat. A pak dostanu takovouhle ťafku...," prozradila dvaatřicetiletá Tereza v rozhovoru pro MF DNES.

A i když se za pár dní Jiří Chlebebeček k Tereze s prosíkem vrátil, zklamaná moderátorka si už rodinný život přestala idealizovat a rozhodla se, že se vrátí do práce.

Chci moderovat s Ebenem

O nabídky na moderování by prý nouze nebyla, ale Tereza je dost náročná, zvlášť ve výběru svého parťáka. Kvůli Daliboru Gondíkovi například odmítla uvádět novou taneční soutěž na Nově Bailando. "Nabídka přišla. Pak mi ale bylo řečeno, že bych to dělala společně s Daliborem Gondíkem. Ale já nechci pracovat s Daliborem Gondíkem! Přesvědčovali mě, že se k sobě s Gondíkem hodíme. Já odmítala, protože na rozdíl od něj nejsem namazaná indulonou," prohlásila Pergnerová v rozhovoru.

Kdyby si prý mohla vybrat, zvolila by Leoše Mareše. "Tak moc nemám ráda jeho humor, že by mě to bavilo. A jinak? Marka Ebena. Jsem troufalá, co? On má úroveň, já bych vedle něj mohla působit jako malej roztomilej blbeček, co něco cejtí."

Tereza tedy na pracovní příležitost čeká dál, už teď jí je ale jasné, že u moderování dlouho zůstat nechce. "Uvažuju o tom, že bych si na konzervatoři dodělala maturitu. A pak bych šla na práva. Mě neláká zůstat v showbyznysu do konce života. Děsí mě představa, že mi někdo říká: ´Ta vráska pod levým okem musí pryč!´"