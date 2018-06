Pergnerová odmítla moderovat VyVolené

"Tereza Pergnerová na naši nabídku moderovat trojku VyVolených nereagovala," potvrdil zdroj ze zákulisí televize Prima. "Po pravdě řečeno jsme to opravdu nečekali, takže nám tím trošku nabourala plány, ale snad to nakonec bude dobrý," dodal.

Tým kolem třetí řady reality show se teď co nejrychleji snaží najít za Terezu náhradu. S největší pravděpodobností se na televizních obrazovkách nakonec objeví muž. "Myslíme si, že by bylo lepší, kdyby se moderování ujal muž, a to z toho důvodu, abychom se vyhnuli srovnávání s Terezou. To by nebylo moc dobré," přiznal.

Paradoxně je Tereza Pergnerová jediným člověkem, kterého se humbuk kolem její osoby netýká. Užívá si rodinného života, plánuje druhou svatbu a další dítě. "Já už moc netoužím po tom být nějak vidět. Nechci stárnout před kamerou. Já chci stárnout se svým mužem a dětma, ne střídat pořad za pořadem, dramaturgicky mimo styl," říká dvaatřicetiletá moderátorka.

VyVolení pro ni byli krásnou životní kapitolou, která ji obohatila a do budoucna jí hodně věcí dala. Teď je ale čas jít dál. A naznačila, že to nebude práce v médiích. "Jsem hladová, jsem workoholik. Zajímala by mě práva. Ale na to je potřeba studium a mluvím dopředu. Je potřeba zdolat ještě strašný kus cesty. Ale opravdu by mě to fascinovalo," říká.