Pergnerová není těhotná, vyvrací spekulace její maminka

Moderátorka měla podle dnešního Blesku přijít do jiného stavu před měsícem, což údajně potvrdil i těhotenský test, který si udělala. "Není to pravda," uvedla Jana Pergnerová.

Tereza Pergnerová se ke spekulacím zatím nevyjádřila, její telefon je nedostupný.

Známá moderátorka, jež delší dobu žije s partnerem Jiřím Chlebečkem, se po narození dnes už čtyřměsíční dcery Nathálky stáhla do ústraní a showbyznysu, který ji kdysi kvůli její drogové závislosti připravil téměř o všechno, se raději vyhýbá. Na obrazovkách naposledy zazářila v reality show VyVolení a při vyhlašování loňské Desky roku.



Partner Terezy Pergnerové a otec malé Nathálky Jiří Chlebeček

Prioritou je pro Pergnerovou a její nejbližší výchova dětí, především malé Nathálky, která je právem středem pozornosti celé rodiny. "Je to nádherná holčička, slunce a zázrak," říká otevřeně babička Jana, která s výchovou pomáhá, jak se jen dá.

Možnému narození dalšího vnuka či vnučky se Jana Pergnerová nebrání, i když jí to v tuto chvíli přijde jako nereálná představa. "Jak by to zvládli?" ptá se a po pár vteřinách dodává: "Nic není nemožné... museli by," uzavírá se smíchem pyšná babička, jež při své dceři Tereze stála i v jejím nejhorším období.