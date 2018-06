Pergnerová: Nechci si to pokazit

Jeho moderátorka se hlásí všem posluchačům, kteří touží po seznámení a lásce, každý víkend od sedmi večer do půlnoci. Pozdrav „Čágo bélo, šílenci!“ z hitparády Eso, který se svého času ujal u všech teenagerů, vyměnila za jednoduché „Pohoda jazz“.

Do práce si nosí termosku plnou kafe, aby neusnula, a je šťastná. „Kafe je dobrá droga. Mockrát se mi už chtělo spát, hlavně ty poslední dvě hodiny. Z komunity, kde jsem byla na odvykací kúře, jsem byla zvyklá na úplně jiný režim, teď se mi celý rytmus mění. Rande je pětihodinový maraton, perný trénink, ale jen ať mi dají do těla,“ říká Pergnerová.

Za pracovní nabídku je rádiu vděčná. Učí se pokoře a odpovědnosti. „Uvěřit ve mě bylo v tuhle dobu určitě něco velkolepého. Vychází to a mám z toho radost. Pochopila jsem jednu zásadní věc – musím a chci být pokorná. Ráda bych totiž tuhle práci dělala, protože mě baví. Přijala jsem ji hlavně jako výzvu, šanci, že se naučím něco nového. Bývala jsem taková namistrovaná, v televizi kolem mě všichni všechno udělali a já přišla k hotovému. Tady v rádiu jsem se musela naučit i lecčemu novému, třeba míchání, a docela mě to vzalo,“ tvrdí.

Obdivuje každého, kdo má odvahu se prostřednictvím Rande seznámit. Jak to probíhá? Zájemci jí e-mailem nebo esemeskou řeknou něco o sobě a o tom, jakého partnera by rádi našli. Dramaturg potom sestaví pár, který se k sobě nejvíc hodí, a zprostředkuje mu rande. „Je to odvaz. Jdou do toho třeba i padesátiletí lidé a nebojí se strávit s někým dvě hodiny. Já měla z rande vždycky traumata.“

Po lásce Pergnerová samozřejmě touží, i když to nerada přiznává. „S chlapama mám problém. Někdy mám pocit, že to nejsem já. Když slyším něco, co se mi nelíbí, začnu reagovat afektovaně. Nevydržela bych se sebou,“ tvrdí. Svoji lásku však má. Jsou jí čtyři roky, jmenuje se Samuel a jeho máma mu prý hodně dluží. „Sam mě bere takovou, jaká jsem, není zdeformovaný Esem, protože ho nezažil. Vedle něj jsem úplně uvolněná, jsem zkrátka sama sebou. Ale je pravda, že bych nechtěla strávit život jen se Samem. Je to bojovník a potřebuje vedle sebe nějakou pevnou ruku. Snad mu ji časem obstarám.“

Někdo věří v její úspěšný návrat, jiný čeká na to, až udělá chybu. A co tomu říká ona? „Otevřeme sázky, jestli vydržím, nebo nevydržím. Jako se sázelo v Super- Star. Ale vážně. Nechci to pokazit. Nemám to v plánu. Už bych se nedokázala jít léčit. A pak, mám Samuela. Ale samozřejmě je těžké tvrdit, že už nikdy. To nejde. V mém zájmu je, abych to, co jsem prohnala žílama, vydělala zpátky.“