Pergnerová má šanci získat zpět syna

"Jsem se Samuelem pořád, ale oficiálně ho ještě v opatrování nemám," prozradila Pergnerová v Křížovém výslechu na Frekvenci 1. "Teď se konečně rozběhl proces, kdy by mi ho mohli navrátit," doplnila později.

"Myslela jsem si, že to bude větší drama, ale zatím všechno probíhá příjemně. Absolvovali jsme návštěvu sociální pracovnice, která napíše svůj posudek, doloží se ještě posudek od lékařky, ze školky a od mé doktorky. Pak se to projedná u soudu a tam se rozhodne, zda ano, či ne. Myslím, že k tomu akorát nastala ta správná doba. Kdyby mi syna svěřili před rokem, byl by to asi předčasný krok," dodala sebekriticky.

Jak Pergnerová podotkla, děkuje bohu, neboť se zatím nezdá, že by na Samuelovi její někdejší problémy zanechaly nějaké následky. "Náš vztah je úplně v pohodě, ale musím říct, že cesta k němu byla strašně těžká. Když jsem se vrátila z komunity, myslela jsem si, že bude všechno vyřešené. Ale čekal mě ještě rok a půl, než se nám podařilo zajet do kolejí, které jsou a fungujou teď. Samuelovi trvalo dlouho, než mi uvěřil," svěřuje se bývalá moderátorka hudebního pořadu Eso, která svého času byla idolem českých teenagerů. Po nástupu na léčení z drogové závislosti se o jejího syna začala starat Terezina matka.