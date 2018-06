Perfektní košile je společenská nutnost

Přes širokou nabídku dokonalých obleků (na první pohled mohou ovšem někdy působit až uniformně) lze pak v hledišti či na parketu ještě stále potkat muže, kterým cosi uniká. Na okolí "křičí" vyzývavá kravata, nevhodná košile, boty, které už dávno zapomněly, co je krém, neupravený účes, módní nesoulad s partnerkou... O chování některých dnešních gentlemanů nemluvě. Jednou ze součástí, která bývá často opomíjena při sestavování šatníku, je košile. Zvláště pro společenské události je přitom nutné vybírat velmi uvážlivě. Současné trendy naštěstí nediktují konkrétní tvary a detaily, návrháři se více zabývají životními styly a náladami, preferují snadnou údržbu a dobrý pocit, a to i u košil klasických a společenských. Před čistě přírodními materiály jsou doporučovány jejich směsi se syntetikou a pružnými vlákny. Aktuální jsou drobné vazebné vzory, jemné proužky, střídání lesku a matu či měňavé šanžány. Pro nové zajímavé efekty se přidávají hedvábná, lněná a dokonce kovová vlákna. Společenské materiály vyžadují hladké nešpinivé povrchy a prodyšné neprůhledné vazby. Prosvítající nátělníky a navlhlá bříška totiž nelze odpustit! Zavrhnuty by měly být příliš rustikální, objemné a romantické tvary, pirátské košile s nabranými rukávy, Vysloveně módní typy vysokých límců, dvojitých manžet a komplikovaná střihová řešení mají jepičí život. Zůstává praktická moderní košile polopřiléhavého tvaru bez kapes, s pohodlnými průramky, neškrtícím nebo odstávajícím límcem. Pokud vám vyhovuje jeden vyzkoušený typ, pořiďte si jeho zásobu třeba v několika barevných variantách. Je dobré kriticky zhodnotit vlastní tělesné proporce. Pozor na krátký krk a příliš otevřené špičky límce - ty ještě přidávají na objemu. Rukávy by měly o půl až jeden centimetr přesahovat délku rukávů saka, což lze doladit stále aktuálnějšími stahovacími pásky nad lokty. Pokud je předepsán frak, žaket nebo smoking, zvolte zářivě bílou košili s takzvaným frakovým límcem s překlopenými špičkami a ručně vázaným motýlkem. Jenom ne žádné gumičky! Opět se nosí hladké, sámkované nebo bíle vyšívané náprsenky dědečků a drahocenné knoflíky. Romantické duše možná zvolí dvojité francouzské manžety propnuté knoflíky z patinovaných kovů. Zajímavý je filigrán, perleť a drahé kameny. Opět se vrací kombinace saka a odlišných kalhot buď materiálem, strukturou, váhou, ale i barvou. Klasická klubová saka s kovovými knoflíky, šátek v rozhalence košile, kravaty s jehlicemi, to jsou stále moderní a žádané atributy společenské módy.



Autor je módní návrhář





Sportovní detail kovového zipu mladistvé osvěží klasický oblek. Vždy elegantně a čistě působící tradiční bílá košile s motýlkem ubírá na věku. Kvalitní oblek ve shodném tónu s košilí a kravatou, například ze surového hedvábí, předznamenává pánský šatník příštího tisíciletí. Nestárnoucí klubová móda gentlemanů všech věkových kategorií.