Pepř v očích odpálí každého útočníka

Napoprvé to odnesla jen Punťova udržovaná srst - a na žádné podruhé Martina nečekala. Volnou rukou sáhla do kapsy pro kasr a vystříkla proti útočníkovi. Ten se s kňučením rozběhl pryč a o nerovný souboj alespoň pro tu chvíli ztratil zájem.

Obranné spreje platí nejen na čtyřnohé agresory. Na rozdíl od pistole je můžete legálně namířit proti dvounohým lumpům i v případě, že nemáte v kapse zbrojní pas.

V současné době si lze vybrat ze dvou druhů obranných sprejů, jež se liší účinnou látkou. Tou je buď slzný plyn - složitá, synteticky připravená sloučenina -, nebo přírodní preparát: koncentrovaný výtažek z cayenského pepře.

Obě látky silně dráždí pokožku i sliznice, takže útočník je přibližně na deset až třicet minut úplně ochromen: dostaví se poruchy vidění, obtížné dýchání a celková dezorientace. Účinky však nejsou trvalé a zhruba po půlhodině se organismus začne vracet do normálních kolejí.



Opilci mají kliku

"Spreje se slzným plynem kolem sebe během okamžiku rozstříknou slzotvorný oblak. Pokud je však použijete v uzavřené místnosti, rozpláčou se po chvíli všichni, nejenom zasažený útočník," upozorňuje Adam Polák, obchodník se zbraněmi. Když už zmáčknete slzotvorný sprej v místnosti, je pak třeba co nejrychleji otevřít všechna okna, aby se agresivní plyn odvětral.

Přípravky s cayenským pepřem nemají účinnou látku rozpuštěnu v plynu, který se rozpíná, ale v tekutině. Tento "paprikáš" působí dotekově, na zasažených místech, takže ten, kdo se brání, se nemusí obávat, pokud jen trochu mířil.

"Slzotvorné spreje také někdy neúčinkovaly na lidi, kteří měli momentálně zvýšený práh citlivosti: tedy na ty, kteří byli pod vlivem alkoholu či drog," podotýká Adam Polák. Cayenský pepř však k opilcům milosrdný není - právě tak jako přepepřený guláš vžene slzy do očí opilým i střízlivým.

Z kabelky do kapsy

Svět dámských kabelek je bohatý a nepřehledný: najít klíče často trvá celou věčnost - a není důvod, proč by právě obranný sprej měl vklouznout do dlaně hned na první zalovení. Proto by se při cestě večerním parkem nebo neosvětlenou ulicí měl pálivý váleček přestěhovat raději do kapsy, odkud jej můžete vytasit proklatě rychle.

Oba druhy obranných sprejů působí přibližně na vzdálenost tří metrů. Je tedy zbytečné mačkat spoušť proti vzdálenějšímu agresorovi a plýtvat municí, které nemusí být nazbyt. Nejmenší, zhruba dvacetigramové balení pepřového spreje je totiž určeno na jediné použití - abyste měli jistotu, že se útočník rychle neprobere, je dobré obsah vystříkat celý najednou.

"Životnost přípravků s cayenským pepřem je dva roky, pak zvolna klesá jejich účinnost," upozorňuje Adam Polák. Pokud máte štěstí a sprej jste během dvou let nepoužili, nepokoušejte osud a raději si včas pořiďte nový.