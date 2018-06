Pepa Vojtek z Kabátu: dovolenou v USA střídá megakoncert

Jovanka má program poněkud volnější. Dracula a Mona Lisa, kde tančí, se po prázdninách začnou hrát od poloviny září, a tak se dala do absolvování rekvalifikačního kurzu na permanentní make-up.

Naopak napilno má mužská polovina páru. Pepa Vojtek s Kabáty se chystá po turné Corrida 2007 na monstrkoncert, který proběhne 12. září na Vypichu na šedesátimetrovém pódiu. Kapela tak oslaví i dvacet let působení ve stejném složení.

"Není to jako manželství, ale spíše takový volný vztah. A to nám vyhovuje. Věřím, že koncert bude parádní a fanoušci si přijdou na své," řekl Vojtek.

Kabáti začali ostrou přípravu 11. srpna v Teplicích, pak se sešli na tři dny v kulturním domě Sítná v Kladně, kde je zastihlo i Korzo. Kabáti zde zkoušeli hudební aparaturu a nové odposlechy do uší vyrobené muzikantům přímo na míru. Když hrábli do strun, letitý kulturák se otřásal v základech.

"To nic není, tady máme jen menší část aparatury. Počkejte na Vypichu, tam to bude pořádnej rachot," ubezpečil zvukař skupiny, zatímco kvintet Vojtek, Špalek, Váňa, Krulich a Hurčík pilně zásoboval stařičkou halu zpěvem a tóny.

"Koncert to bude velice nadstandardní, i co se týče technického i prostorového řešení. Z Německa by mělo dovézt aparaturu a konstrukce na třicet kamionů," prozradil manažer skupiny Radek Havlíček.

"Bude to průřez naší tvorbou, prostě všecky známé pecky Kabátů. Novinku ale žádnou neuvedeme," přiblížil program frontman Pepa Vojtek.

"Slavíme dvacetiny a chceme ukázat, že i u nás doma lze uspořádat velkou show. Chceme soustředit všechnu tu techniku a lidský energetický potenciál na jednom místě, což není možná až tak ´blbej a zanedbatelnej´ důvod. Nebudeme ´přizdisráči´," dodal Vojtek.