Pepa Vojtek s manželkou poprvé ukázali syna Adama

"Adámek byl po narození celkem malinké miminko. Takže to doháníme a dožene to brzy, protože velmi rád jí," řekla magazínu Best of Jovanka Vojtková.

"Máme zdravé, krásné dítě. Už od prvního pláče na něm je vidět, že má kuráž, je zvídavý a má chuť do života, to se pozná. Narození syna jsem samozřejmě patřičně oslavil," prozradil lídr kapely Kabát, který byl u porodu.

Vojtkovi se synem Adamem

Že je syn z hudební rodiny, o tom prý není pochyb. Projevuje se hlavně v noci a má opravdu hodně silný hlas.

"Adámek mi pomalu fušuje do řemesla a začíná celkem častými nočními zvukovými zkouškami. Mě to nijak zvlášť neruší, protože už v podstatě nespím v tahu, ale přerušovaně. Že do toho vstupuje plačící dítě, tak to beru celkem v pohodě a jedním okem jsem připravený ho zase uspat. Ale úspěšněji ho uspí Jovanka kojením, v tom nemůžu konkurovat," dodal zpěvák, kterého v říjnu v divadle Broadway čeká premiéra muzikálu Klíč králů.

Pepa Vojtek, jeho žena Vojtková a syn Adam

"Nic jen tak nepředčí, když jsme slyšeli jeho první pláč. To bylo velmi silné, když se nadechl a dal nám o sobě vědět. A že se do toho pustil z plna hrdla. Teď už se na nás i usmívá, takovou svojí roztomilou miminkovskou mimikou. Těšíme se z každého nového okamžiku s ním," řekla Jovanka, která si pro první společné rodinné fotky vybrala fotografa Roberta Vana, s nímž fotila už před porodem.