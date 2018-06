Pepa Vojtek o pěveckých soutěžích: Bál bych se, že mě nevyberou

"Jsem velký trémista, proto bych do toho nemohl jít. Navíc bych trnul hrůzou, že mě nevyberou, a to by byla moje tréma ještě větší, prostě na to nemám nervy. My jsme hlavně na začátku dělali hudbu spíš jako zábavu a na nějaký soutěže jsme vůbec nemysleli," prozradil lídr skupiny Kabát, který v soutěži Hlas ČeskoSlovenska teď bude rozhodovat o osudech talentů.

"Přesvědčila mě zvědavost. Protože já jsem to nikdy nezažil, tyto soutěže jsem v televizi ani nesledoval, takže jsem si chtěl zkusit, jaké to je, rozhodovat v takovéhle hudební show. Snad budu platný a ti, které nepustím dál nebo s kterými se rozloučíme na mě nebudou naštvaní. Je to soutěž," řekl pro iDNES.cz zpěvák.

Soutěž Hlas ČeskoSlovenska začnou televize Nova a Markíza vysílat už 12. února. Na internetových stránkách soutěže si můžete už teď otestovat svůj zpěv a nechat se ohodnotit. Vítěz pak vystoupí v televizní show (více zde).

Dva ze čtenářů iDNES.cz získali divokou kartu, přeskočí první castingy pěvecké soutěže a postoupí do užšího výběru.

Porota soutěže Hlas ČeskoSlovenska: Pepa Vojtek, Michal David, Dara Rolins a Rytmus

V nové show se v rolích koučů představí Pepa Vojtek, ale také Michal David, Dara Rolins a Rytmus. Nejdřív budou sedět k soutěžícím zády a v případě, že se jim jejich hlas zalíbí, otočí se. Pak si musí soutěžící vybrat, do kterého z týmů chce patřit.

"Vztahy mezi kouči jsou kamarádské, protože se známe. Jsme všichni muzikanti, takže se vzájemně i uznáváme, myslím. Tím, že se známe osobně a blízko, tak si můžeme dělat i srandu sami ze sebe, což si myslím, že je pro tu soutěž přínosem, že to není fádní a strojový," dodal Vojtek.

LÁSKA POD LUPOU: Josef Vojtek a Jovanka Vojtková

Pepa Vojtek se kromě kapely a muzikálů věnuje manželce, s níž v lednu oslavil druhé výročí svatby. Společného potomka zatím nemají, ale Jovanka tvrdí, že bezdětná být nechce.

"Jednou to vyjde. A bude to holčička, vím to," řekla v testu spontánnosti na Revue iDNES.cz (více zde).