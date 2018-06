Abych předešel hříšným myšlenkám, ženy na motorce nevozím, říká Vojtek

„Abych předešel těmto hříšným myšlenkám, pořídil jsem si ‚jednosika‘, tedy na své motorce nemám druhé sedadlo,“ prozradil Vojtek, kterého k motorkám přivedla především zvědavost. „Jestli je to stejné jako v autě. A není.“

Zpěvák pořídil manželce Jovance také motorku. K ženám na dvoukolovém oři má docela kladný vztah. „Pokud to není policistka, která je rozhodnutá mi odebrat řidičák, tak celkem pozitivní,“ říká Vojtek.

Přestože mu motorkářky nevadí, nikdy by prý nechtěl vybírat motorky pro ženy. „Ať si radši vybere sama. Kdo to má pak poslouchat, že je špatně barva, sedadlo, že je těžká nebo naopak lehká,“ míní rocker.

Prozradil ale několik tipů na dovybavení motocyklu pro něžnější pohlaví. Motorka by podle něj měla mluvit a stačí pouze jedna věta. „Koukej dopředu a ne na sebe do zrcátka. A ženě na motorce by rozhodně neměl chybět motor. Jinak by to bylo hodně těžký kolo,“ dodal Vojtek, který příští týden dorazí na zahájení brněnského Motosalonu.