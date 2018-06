Pepa Vojtek: Chátrám, ale duchem jsem mlád

"No tak chátrám, to je jasný. Ale duchem se cítím stále mlád. Zklidnil jsem se. Nevyhledávám to, co před pětadvaceti roky. Vždyť já už nechodím ani na horskou dráhu nebo řetízkovej kolotoč, aby mě netrefilo," říká Pepa Vojtek.

Zatímco dříve měl už v dubnu vybranou dovolenou, protože si ji v pondělí a úterý vybíral, aby se vzpamatoval z víkendových akcí provázejících vystoupení Kabátu, dnes vede nejúspěšnější česká kapela život značně poklidnější.

"Máme své životy a životy našich dětí. Už nemáme potřebu scházet se každý víkend a rozcházet se v neděli ráno úplně hotoví," vypráví zpěvák.

Kdyby mu dříve někdo řekl, že má zpívat v muzikálu nebo vybírat talenty v televizní soutěži, smál by se tomu. Dnes ho to baví, i když si nedovede představit že by ve svých začátcích do takové soutěže šel.

"Jsem trémista a nemám rád, když o mně rozhodují jiní. Neskousl bych to," prozradil Vojtek.

Teď sice je jedním ze čtyř porotců soutěže Hlas ČeskoSlovenska, ale bere ji s rezervou.

"Porotce by se neměl vytahovat a slibovat nesplnitelné. Jediné, co soutěžícím můžu dát, je to, že se jim v této soutěži budu poctivě věnovat, připravovat písničky, pomáhat s pódiovým projevem, oblečením a vším, co se týká živého hraní a zpěvu. Já bych nevěřil slovům porotců, kteří říkají: Pojď ke mně do týmu, udělám z tebe hvězdu. To bych nikdy neřekl, protože nebudu někomu slibovat, že z něj udělám hvězdu, když ho vidím dvě minuty a vůbec ho neznám," dodal rocker, který má ve svém týmu i divokou kartu iDNES.cz Veroniku Vrublovou.

