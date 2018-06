Pepa Vojtek se setkal se svým dvojníkem, podobu ale neviděl

"Nápad s dvojníkem a Pepou Vojtkem přišel velmi spontánně. Chtěl jsem něco výjimečného a myslím, že tohle je dobrý fór. Ale trval jsem na tom, že to Pepa nesmí vědět. Opravdu ho poprvé viděl až při zapnutých kamerách v limuzíně," řekl producent a moderátor pořadu Míra Hejda.

Vojtek byl setkáním překvapen, o nějaké velké podobě s Janem Gerykem ale přesvědčen nebyl. "Mundúr dělá hodně," zhodnotil Vojtek první setkání.

Pepa Vojtek, Jan Geryk a Míra Hejda v limuzíně

Geryk totiž přišel ve stejném kostýmu, jaký si nechal Vojtek ušít k albu Banditi di Praga.

Kopie obleku se ale ukázala být dražší než originál. Geryk prozradil, že se cena pohybuje v řádech desetitisíců korun. "To mam teda levnější krejčovou, to tě natáhli," reagoval se smíchem novopečený čtyřnásobný otec Vojtek.

V pořadu Limuzína, který televize Óčko odvysílá v pondělí ve 21 hodin, se také rozpovídal o muzikálech, fotkách s těhotnou manželkou a prošel dokonce testem autoškoly pro limuzíny.

Vojtek byl prvním hostem obnoveného pořadu, v němž bude Míra Hejda zpovídat české a slovenské osobnosti.

"Jsem nadšený, že se Limuzína vrací na obrazovky. Po skončení moderování poslední řady VyVolených, je to jednoznačně splnění mého snu. Na Óčku jsem 7 let, ale teď je po návratu do digitálního vysílání v plném rozkvětu a navíc v každé domácnosti. A ze mě snad taky ještě něco vypadne," směje se Hejda.