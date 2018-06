Pepa a Libuška Vojtkovi už mají Matyáše

Ještě na páteční svatbě tanečnice Kristiny Kloubkové – nyní Bastienové, se Libuška svěřila, že už se nemůže dočkat až porodí. Termín měla na toto pondělí, ale přání se jí splnilo o den dříve.

Matyáš Vojtek měří 48 centimetrů a váží 3,30 kilogramů. Na svět přišel v pražské porodnici v Podolí a tatínek byl u toho, přestože miminku muselo být pomoženo císařským řezem kvůli Lubuščiným vleklým problémům s bederní páteří. Jeden čas jí proto dokonce hrozilo, že bude muset přestat tančit. V té době právě začala chodit s Pepou, který ji obětavě nosil na vlastních rukou k lékaři a tehdy také pochopila, jakou v něm má oporu.

Loni v červenci se vzali a hned na to se rozhodli pro rodinu. To ovšem trochu zkomplikovalo práci Libušky, která tančila v muzikálech Divadla Broadway a s dalšími tanečnicemi doprovázela na vystoupeních Moniku Absolonovou.

"No, já mám z toho hroznou radost, těhotenství jsem s ní od začátku prožívala," září štěstím Libuščina kamarádka Monika Absolonová. Ani jí prý nevadilo, že Libuška už ve třetím měsíci oznámila, že přestává vystupovat, přestože původně plánovala vydržet co nejdéle. "Bylo by vtipný, kdyby tančila s těhotenským břichem, ale důležitější bylo její zdraví a zdraví miminka."

Už teď prý Libuška znovu slibuje, že na pódium nastoupí hned, jak to bude možné, ale Monika předpokládá, že ji miminko tak pohltí, že si dá na čas. A co přeje do života malému Matyášovi? "Pevné nervy s jeho prdlejma rodičema," směje se Monika.