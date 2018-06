People: Nejpřitažlivějším mužem planety je Hugh Jackman

16:00 , aktualizováno 16:00

Nejvíc sexy mužem, co kdy žil, je podle magazínu People herec Hugh Jackman. Čerstvý čtyřicátník si titul získal mimo jiné i za to, že je už dvanáct let věrný své manželce Deboře-Lee Furnessové.