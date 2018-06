Penk se odstěhoval, Bílá je sama

Populární šestatřicetiletá zpěvačka přiznala deníku Blesk, že měli s Penkem dlouhodobé problémy, které se jim nedařilo překonat. Její manažer Kouble iDNES potvrdil, že zpráva o rozpadu manželství je pravdivá.

Lucie Bílá, vlastním jménem Hana Zaňáková, si Stanislava Penka vzala 3. dubna 2002. Svatba se konala v kostele sv. Václava ve východočeském Lanškrouně. Přestože se hovořilo o "tajné" svatbě, sešly se v klidném malém městečku stovky lidí. Lucie Bílá totiž už od rána sama rozesílala médiím textové zprávy na mobily.

"Vím, že nám spousta lidí držela palce a přáli nám štěstí. Strašně mě mrzí pomyšlení, že právě tito lidé budou zklamaní. Mohu jen říct, že jsme to mysleli vážně a šli do manželství s přáním, aby vydrželo po celý život. V určitém okamžiku jsme ale pochopili, že to přání nemůže být naplněno. Najednou jsme zjistili, že nám náš vztah nesmírně ubližuje," přiznala v rozhovoru Lucie.

"Je mi to moc líto. Přestože jsme si to oba dva moc přáli a snažili se, náš vztah nám nevyšel. Vím, že nám spousta lidí držela palce a přáli nám štěstí. Strašně mě mrzí pomyšlení, že právě tito lidé budou zklamaní. Mohu jen říct, že jsme to mysleli vážně a šli do manželství s přáním, aby vydrželo po celý život. V určitém okamžiku jsme ale pochopili, že to přání nemůže být naplněno. Najednou jsme zjistili, že nám náš vztah nesmírně ubližuje. Po dlouhém a upřímném snažení naše problémy překonat jsme se rozhodli jít každý svou cestou. Stáňa se odstěhoval a oba jsme zjistili, že je nám tak líp. Žádný z nás neklade vinu tomu druhému. Zatím řešíme srdce, ne papíry. Je to příliš citlivé."

"Manželství nám nevyšlo, ale věřím, že budeme dobrými přáteli. Lucie je vzácný člověk a nerad bych ji ztratil úplně. Vím, že ona to bude mít těžší než já, protože všichni supové se na ni slétnou a budou chtít z jejího těžkého období něco vytěžit. Budu stát při ní."

v deníku Blesk, 31. ledna 2003

A co na to devětadvacetiletý pozounista Stanislav Penk?"Manželství nám nevyšlo, ale věřím, že budeme dobrými přáteli. Lucie je vzácný člověk a nerad bych ji ztratil úplně. Vím, že ona to bude mít těžší než já, protože všichni supové se na ni slétnou a budou chtít z jejího těžkého období něco vytěžit. Budu stát při ní," prohlašuje v deníku Blesk.

Stanislav Penk pochází z Kolína. S Lucií se znal už pět let. Odvahu oslovit populární zpěvačku zíkal až o Vánocích 2001, když ji doprovázel při jejím turné.

"Já si myslím, že když člověk pozná, že má vedle sebe toho pravého, vůbec nad ničím už nešpekuluje, ani se nerozhoduje. Je to prostě dané. My jsme se chtěli vzít už asi po pěti dnech, co jsme se poznali," svěřila se krátce po svatbé agentuře KORZO Lucie Bílá a oči jí přitom svítily. "A kdyby to technicky bylo jenom trochu možné, tak jsme to určitě udělali. Stáňa má pro mne to nejpodstatnější - dává mi zázemí, které jsem neměla."

"I já to cítil stejně a když to cítím, tak do toho mohu přeci jít, ne? A jdu do toho, protože to je logické a jedině správné," potvrdil její slova sympatický Stanislav Penk.

Svatbu Lucie Bílá plánovala předtím už dvakrát. Otec jejího syna, Petr Kratochvíl, se za celou dobu jejich několikaletého vztahu nedokázal ani rozvést. S podnikatelem Radkem Pokorným se Bílá dokonce zasnoubila. Ani on ale nebyl ten pravý, po sedmi měsících se po vzájemné dohodě rozešli.

Vypadá to, že ani tento svazek, považovaný za idylický, na české scéně rozhodně za nejharmoničtější, Lucii nevyšel. Proč, o tom lze jedině spekulovat. Jedni tvrdí, že kvůli zpěvaččině emotivní povaze, druzí si myslí, že Penk neunesl její popularitu a to, že ji nemá jen sám pro sebe.