Peníze jsem neřešila, říká Libuška z pořadu Vem si mě!

Milionáře Michala Červína by si prý vzala jen z lásky. "Kdybych se do Michala opravdu zamilovala a bylo to v pohodě, proč do toho nejít. Ale tohle se nestalo a proto to dopadlo tak, jak to dopadlo."

Libuška také přiznala, že se do reality show přihlásila, aby se zviditelnila, ale také aby zažila něco nového. "Peníze jsem neřešila."

O zprávách, že vítězka soutěže Barbara dala Červínovi před oltářem košem, Libuše prý nic, neví. "V kontaktu nejsme, jsme izolované nejen od světa, ale také od sebe," napsala. - více zde

Za pár dnů se Libuše vrací domů do Nového Jičína. "Užiju si rodinu a přátele, oslavím narozeniny a pak už mi nezbyde (sic) nic jiného, než si najít práci a poté bydlení, protože se chci do Prahy určitě vrátit."

Čtenářům prozradila i svůj velký sen: "Pohybovat se v médiích, dostat šanci třeba na moderováni nějakých akcí nebo ještě lépe pořadu."