Penélopin otec zakazuje sňatek s Cruisem

11:46 , aktualizováno 11:46

Otec Penélope Cruzové, devětačtyřicetiletý Španěl Eduardo Sánchez, stojí v cestě její svatbě s Tomem Cruisem. Své požehnání jim chce dát jen tehdy, bude-li si jist, že Cruise to s jeho dcerou myslí vážně. "Tom je milý hoch, ale já si chci být jist, že moji dceru miluje dost na celý život," cituje jeho vyjádření londýnský list News of the World. Minulý měsíc Sánchez zabránil už naplánované svatbě a souhlas ještě nedal ani se svatbou o Velikonocích.