Penélope si dopřeje svatební prázdniny

Jednoduše si udělám kratší filmové prázdniny," prohlásila sedmadvacetiletá Penélope, která v posledních deseti letech točí, jak sama uvádí, prakticky nepřetržitě. "Do filmového kolotoče jsem se dostala v devadesátých letech. Na jejich začátku jsem hostovala v jednom seriálu a o rok později jsem dostala první větší roli," podotkla Cruzová, jejíž mluvčí byla ještě před Vánocemi spatřena v luxusní restauraci v Beverly Hills, kde zjišťovala podmínky pro svatební hostinu.



Nikdy si na svoji práci nestěžovala. Má ji ráda a s opravdovým vypětím sil stále přijímala nové role. "Teď se mi ale konečně naskytl důvod, proč si vzít volno a dát si několikaměsíční pauzu. A abych pravdu řekla, tak ji už dost potřebuji," svěřila se Penélope s tím, že odpočinku hodlá věnovat zhruba šest měsíců. Delší dobu by to, jak zdůraznila, asi nevydržela.



Bližší plány ovšem herečka prozatím tají. "Vždyť jen příprava svatby a následné líbánky zaberou tolik času, že nakonec nebudu vědět, kde ho vzít. Prázdniny si ale na víc než půl roku neprodloužím," dodala Cruzová.



Na letošní rok zatím nepodepsala žádnou smlouvu.

Na premiéře filmu Mandolína kapitána Corelliho.