OBRAZEM: Cruzová nafotila kalendář o pověrách. Znáte je všechny?

0:01 , aktualizováno 0:01

Kalendář Campari pro rok 2013 má téma pověry. Některé jsou nám dobře známé, jiné nejsou v Česku obvyklé. Podle slavné herečky Penélope Cruzové je ale pověrčivost k ničemu a kalendář na to má poukázat. "To, co se mi líbí na tomto konceptu, je, že se vysmívá pověrčivosti a nenahání strach. Protože v pověrčivosti není žádná logika," říká Cruzová.