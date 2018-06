Penélope Cruzová si střeží soukromí a syna chce chránit před paparazzi

"Skutečnost, že já a otec mého dítěte jsme se rozhodli pro hereckou kariéru, nedává nikomu právo vměšovat se do našeho soukromí," řekla herečka pro americký magazín Vogue.

Penélope Cruzová na obálce amerického Vogue 6/2011

Cruzová detaily ze svého osobního života pečlivě střeží. V tajnosti proběhla také její svatba s Javierem Bardemem loni v červenci a rodiče nechtěli ani pár dnů po narození syna 22. ledna 2011 prozradit, jak se bude jmenovat. Až tři měsíce po jeho narození se rodinka ukázala na veřejnosti.

Herečka ale o sobě říká, že narození syna Lea pro ni hodně znamená, byla tím emocionálně ohromena. "I když vám rodina a přátelé říkají, že se to stane, je to těžko uvěřitelné, než k tomu skutečně dojde. Od první vteřiny cítíte tak velkou lásku. Je to revoluční zážitek, který vás úplně změní," prohlásila.

Cruzová při rozhovoru pro magazín neudržela slzy a rozbrečela se. "Příroda je velice moudrá a dá vám devět měsíců na přípravu, ale když uvidíte tvář dítěte, navždy vás to změní," dodala.

Ve filmovém muzikálu Nine září kromě kamenů Swarovski i Penélope Cruzová. Javier Bardem a Penélope Cruzová Cannes 2011 - J. Depp a Pénelope Cruzová na premiéře filmu Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna

Cruzová a Bardem se seznámili v roce 1992 při natáčení filmu Bigase Luny Šunka, šunka. Poté spolu natáčeli v roce 2008 snímek Woodyho Allena Vicky Cristina Barcelona, který herečce o rok později přinesl Oscara za vedlejší ženskou roli. Právě při tomto filmu se dali dohromady a loni v červenci se v naprostém utajení vzali. Letos v lednu se Cruzové na klinice v Los Angeles narodil syn Leo.