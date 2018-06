Penelope Cruzová se v Cannes otrávila jídlem a přesto zářila

Jako skutečná profesionálka ale nakonec na večírek dorazila, i když se zdržela pouhých třicet minut. "Necítím se příliš dobře, asi jsem něco snědla, ale nejsem si jistá, co to způsobilo," uvedla pro deník Daily Mail herečka, která nakonec musela odříct i projekci ukázek z nového muzikálu Nine, ve kterém hraje.

"Nejdůležitější bylo, aby se do úterního večera dala dohromady. Nikdo nechce v Cannes propásnout důležité momenty. Byla velmi zklamaná, protože si chtěla festival užít, a teď musí ležet v posteli," prozradil svědek magazínu US Weekly. Herečce se nakonec záměr podařil a už v úterý po poledni stála před fotografy s úsměvem na rtech a v sexy přiléhavých šatech tělové barvy, které ladily se střevíčky na vysokých podpatcích.

Přítelkyně herce Javiera Bardema zazářila letos na předávání Oscarů, odkud si odnesla sošku za nejlepší herečku ve vedlejší roli ve filmu Vicky Christina Barcelona. Právě ve snímku režiséra Woodyho Allena si zahrála po boku svého partnera. Do Cannes ale herečka přijela především uvést novinku svého oblíbence režiséra Pedra Almodovara Broken Embraces.