Penélope Cruzová s nahotou nemá problém, opět se odhalí ve filmu

Cruzová ve snímku vychovává syna, ale jak se později ukáže, není jeho biologickou matkou, protože její postava nemůže mít děti. Herečka v době natáčení kojila svého syna a tak scéna, kdy nemůže nakrmit malé dítě, byla pro ni náročná.

"Je to pocta mateřství. Některé z dětí na natáčení byly jen týden staré. Čichaly ke mě a chtěly jíst. Ale hrála jsem ženu, která nemohla kojit, protože neporodila. Vytvořilo to velmi podivnou ale živou dynamiku mezi mnou a miminky. Něco takového se nemůžete naučit. A tento film je plný momentů, které se nedají naplánovat," řekla herečka listu The Guardian.

Film vypráví příběh ženy, která přijme pozvání od dávného přítele a se svým dospívajícím synem navštíví rodné Sarajevo. Tam před lety zemřel její manžel v bosensko-srbském konfliktu.

S nahotou před kamerou má Cruzová bohaté zkušenosti. V rouše Evině se objevila třeba ve filmech Mandolína kapitána Corelliho, Umírající zvíře nebo Rozervaná objetí. Sexuální scény ve filmech se snaží odlehčit smíchem.

"Je to vždycky velmi divné. Chci říct, měli jsme tentokrát toho nejlepšího režiséra a já jsem byla obklopena tím nejlepším týmem, ale stejně je to vždycky divné. Smáli jsme se spolu, protože člověk do těch situací musí vnést humor," řekla Cruzová před lety v talkshow Larryho Kinga o natáčení erotických scén v muzikálu Nine.