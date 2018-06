Penélope Cruzová odjela s novým milencem na Maledivy

Španělský týdeník Hola jako první uveřejnil fotografie usmívajících se milenců opalujících se na bílých maledivských plážích.

Třiatřicetiletá Cruzová a o pět let starší Bardem, který si zahrál hlavní roli ve filmu Goyovy přízraky Miloše Formana, se přátelí už od roku 1992. Seznámili se na natáčení španělského snímku Jamón, Jamón. Spolupráce na filmu jim nyní byla osudná podruhé. Oba totiž hrají ve filmu slavného amerického režiséra Woodyho Allena, ve kterém se objeví i jeho múza Scarlett Johanssonová.

Cruzová, která dlouho randila s Tomem Cruisem a v poslední době byla spojovaná například s Joshem Hartnettem, ale vztah s Bardemem v létě popřela. "Není to pravda. Je to kamarád a nejlepší herec na světě," řekla tehdy. Nedávno je přitom paparazziové zachytili v New Yorku, jak se objímají.

"Svůj vztah celé měsíce skrývali, ale na dovolené na Maledivách dali svým vášním volný průchod," píše týdeník Hola.