Penelope Cruzová odhalila poprsí před kamerou

V novince španělského režiséra Pedra Almodóvara s názvem Broken Embraces se totiž svůdná kráska objeví opět nahá a dokáže tak, že ani v pětatřiceti letech se za své tělo nemusí ani v nejmenším stydět.

Za mladistvý vzhled španělské držitelky Oscara může jistě i spokojenost jak v pracovním, tak v osobním životě. Kromě filmu Broken Embraces účinkuje i v muzikálu Nine, kde hraje tanečnici burlesky. "Byly to nejtěžší zkoušky v mojí kariéře. Musím tancovat a zpívat a dělat věci, které jsem předtím nedělala. Ale vím, že jinak by ten film dělat nešel, takže jsem za ty zkoušky ráda," přiznala herečka.

Cruzová ale nejspíš bude muset s náročným zkoušením brzy přestat. Začátkem srpna totiž spolu se svým přítelem hercem Javierem Bardemem oznámili šťastnou novinku. Herecký pár, který se poznal při natáčení filmu Vicky Christina Barcelona, očekává narození svého prvního potomka. I přes radostnou událost ale herci neplánují svatbu. "Až budu mít dítě, chci to zvládnout opravdu dobře. Chci, aby to byl nejlepší projekt mého života. Nevím, jestli věřím v manželství. Věřím v rodinu, lásku a děti," uvedla Cruzová.