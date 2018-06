Penelope Cruzová na veřejnosti kouří, popírá tím těhotenství

Herečka však fakt, že by se svým přítelem hercem Javierem Bardemem čekala potomka, popírá. "Začala jsem dostávat dárky od přátel, kteří mi gratulovali k tomu, že jsem těhotná. A já jim říkám, ne, nejsem, takže ty dárky vraťte," stěžovala si pětatřicetiletá Cruzová na filmovém festivalu v Torontu, kam přijela propagovat Almodóvarův nový film Rozervaná objetí.

Cruzová tvrdí, že vlastně zprávy o těhotenství od počátku dementovala svým chováním. Třeba tím, že si na veřejnosti s kamarádkou Salmou Hayekovou zapálila cigaretu.

"Jednoho dne chci mít rozhodně děti, ale ne dnes. Až to udělám, chci, abych to udělala správně. Chci, aby to byl nejlepší projekt mého života. Nevím, jestli věřím na manželství. Věřím na rodinu, lásku a děti," přiznala před časem španělská kráska v rozhovoru pro britský časopis Psychologies.