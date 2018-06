Penélope Cruzová je těhotná, první dítě čeká s Bardemem

"Penélope je zhruba čtyři měsíce těhotná. Těší se momentálně dobrému zdraví a bude z ní skvělá matka," uvedl tajný zdroj exkluzivně pro server JustJared.com. Svatbu ale v nejbližší době herečka v plánu nemá. "Až budu mít dítě, chci to zvládnout opravdu dobře. Chci, aby to byl nejlepší projekt mého života. Nevím, jestli věřím v manželství. Věřím v rodinu, lásku a děti," uvedla v srpnovém vydání britského časopisu Psychologies Cruzová.

Mezi španělskou kráskou a čtyřicetiletým hercem to začalo jiskřit během natáčení filmu Woodyho Allena Vicky Christina Barcelona, za nějž si Cruzová odnesla Oscara za nejlepší herečku ve vedlejší roli a Bardem stejnou cenu za nejlepšího herce ve vedlejší roli. S charizmatickým Bardemem si ale zahrála v dalších dvou filmech - Jamón, Jamón a Live Flesh.

Ani těhotenství však Cruzovou neodrazuje od jejího pracovního tempa. Včera se herečka objevila po boku režiséra Pedra Almodovara v Berlíně, kde společně představili svůj nový film Broken Embraces. Mimo to účinkuje v muzikálu Nine, kde hraje tanečnici burlesky. "Byly to nejtěžší zkoušky v mojí kariéře. Musím tancovat a zpívat a dělat věci, které jsem předtím nedělala. Ale vím, že jinak by ten film dělat nešel, takže jsem za ty zkoušky ráda," uvedla Cruzová, která ale vzhledem ke svému stavu bude zřejmě muset ve svém pracovním nasazení trochu polevit.