Penélope Cruzová hysterčila v letadle

Magazín Huffington Post uvedl, že dle očitých svědků zachvátil půvabnou herečku, cestující o samotě, záchvat paniky, začala v první třídě tropit rozruch a z letadla posléze vystoupila.

Což jaksi nejde za jízdy - pilot letadlo po "rozhovoru" s Cruzovou prostě obrátil a zajel zpět k odbavovací hale. "Úplně hysterčila a důrazně odmítala zůstat v letadle," řekl magazínu jeden ze spolucestujících.

Ti byli dozajista nadšeni, neboť personál musel z letadla vyndat všechna zavazadla, aby mezi nimi herečka mohla najít ta svá. Letadlo tím pádem nabralo dvě hodiny zpoždění.

Tiskový mluvčí Penélope Cruzové pochopitelně přišel s poněkud jinou verzí: "O žádný záchvat paniky nešlo. Letecká společnost dala Penélope na srozuměnou, že kvůli sněhové bouří bude mít let 3 až 4 hodiny zpoždění. A protože měla nějakou práci, rozhodla se vystoupit a počkat na další let." No nezní to věrohodně?