Penélope Cruzová: Kojení mi pomáhá s postavou

Už na začátku října se Penélope Cruzová mohla pochlubit štíhlou postavou na červeném koberci. Dceru Lunu přitom porodila teprve červenci.

Sestru dvouletého Leonarda, kterého má Cruzová také s manželem Javierem Bardemem, chce kojit co nejdéle. Měla obavy, aby toho byla schopná. Leonarda totiž kojila rok a minimálně stejně dlouhé kojení by ráda dopřála i Luně.

"Myslím, že mám obrovské štěstí, že můžu kojit, protože někdy, i když žena chce, tak nemůže. Já jsem kojila syna třináct měsíců a plánuji dělat to samé se svou dcerou," řekla Cruzová časopisu Red.

Javier Bardem a Penélope Cruzová (říjen 2013) Penélope Cruzová a její syn Leo (2012)

Kojení je podle ní dobré nejen pro dítě, ale pomáhá i se shazováním poporodních kil.

"Pro děti je to báječné, ale je to také velmi dobré pro matku, protože to po těhotenství usměrní její tělo," tvrdí herečka.

V dubnu bude Cruzové čtyřicet let, ale nebere to jako nějaký milník. "Když máte děti, vaše pozornost se obrátí k důležitějším věcem. Mou prioritou je rodina. Je tolik věcí, na které se těším," říká matka čtyřměsíční holčičky a dvouletého chlapce.