Cruzová: Všechny zajímá jen moje stárnutí, mužů se na to nikdo neptá

„Od mých pětadvaceti se mě novináři neustále ptají, jestli se bojím stárnutí. To je šílená věc, nikdy jsem na to nechtěla odpovídat. Nikdy by se na to totiž nezeptali muže,“ prozradila magazínu The Edit oscarová herečka, která má s manželem Javierem Bardemem (48) dvě děti - sedmiletého syna Lea a čtyřletou dceru Lunu.

V rozhovoru také přiznala, že nenávidí klasické „machistické“ pohádky. Dětem sice před spaním čte a vypráví různé báchorky, ale u těch tradičních mění děj a závěr tak, aby příliš nezdůrazňovaly maskulinitu.



„Pohádky jsou důležité, protože jsou to první příběhy, které slyšíte z úst rodičů. Takže když čtu pohádky dětem večer před spaním, vždy měním konce, vždy, vždy, vždy, vždy. Podělaná Popelka a Růženka a všechno tohle, je v těch příbězích tolik machismu! To má totiž velký vliv na to, jak děti vnímají svět. Začnou si pak říkat: Ach, takže muži o všem rozhodují,“ dodala herečka.

Podívejte se na video z focení kalendáře Penelope z roku 2012: