Pelé: Jsem milionář gólů

Co řekli přátelé a známí na to, že místo velkolepých oslav šedesátin doma v Brazílii jste utekl do Evropy?

Lidé kolem mě jsou na to zvyklí. Už od patnácti, šestnácti hodně cestuji a často jsem zrovna na narozeniny doma chyběl. A pak, od té doby, co jsem si vzal Assirii, jsme ještě nestihli svatební cestu. Takže všichni přátelé pochopili, že chceme být jen spolu a tam, kde se nám oběma moc líbí. K šedesátinám mi stačí zdraví a láska, navíc obojí na nádherném místě.

Byl jsem tu několikrát, ale takhle inkognito poprvé. Vždycky to byly napůl oficiální fotbalové návštěvy se slavnostními přijetími, večeřemi a recepcemi. Tak jsem si řekl, co takhle jednou mít v Praze pohodu a město si moci prohlédnout v klidu.

Musí být skutečně hodně dobré. V Československu se hrával dobrý fotbal vždycky, sám jsem to několikrát poznal. A vám to zůstalo i po jeho rozdělení. Před čtyřmi lety jste byli druzí v Evropě, to už přece dokazuje, jak jste silní. A co mi u vašich fotbalistů vždycky imponovalo, to byla znamenitá technika.

Já vlastně trenérem byl, ale ne slavným. Protože mě bavilo učit fotbal děti a mládež. Dělával jsem to doma v Santosu. Můžu prozradit, že nedávno mě oslovily dva evropské národní fotbalové svazy. Abych prý do mistrovství světa vedl jejich reprezentační mužstva, která už šampionát dlouho nevyhrála. Obě nabídky zněly na pětadvacet milionů dolarů ročně. Takže, kdyby mi šlo o peníze, mohl jsem to vzít. Tihle činovníci si myslí, že s Pelém na lavičce by mistrovství světa vyhrát mohli. Já ale jasně řekl, že profesionálem v téhle branži za žádné peníze nebudu. Chci se vrátit k těm dětem a talentům do osmnácti let.