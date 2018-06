Pekelná řeka

Představte si, že vás rozdivo čelá voda odřízla od pevniny, na které zůstal zbytek výpravy. Ba co hůř: v této pekelné řece jsou aligátoři a piraně, kteří už si na vás brousí zuby. Vaším úkolem je přejít z jednoho břehu na druhý přes ostrůvky a zbytek mostu. Ty představují například obruče a lano, případně lze improvizovat i pomocí jiných předmětů: papírových krabic, kamenů, míčků, listů papíru, kousků provázků, které vymezují prostor, do kterého lze stoupat... Co nesmíte: stoupnout mimo vymezený prostor nebo spadnout (nezapomeňte na aligátory). Úkol lze ztížit i různými variacemi: - pokládat barevně označenou nohu (třeba šátkem uvázaným kolem kotníku) vždy na místa stejné barvy - přenášet »potraviny« a zásobovat vyhladovělou vesnici (třeba pingpongový míček na lžíci) - zbraněmi se bránit nebezpečným krokodýlům (trefovat se míčky do krabic, které je představují) - přidat překážky na pevnině (v tělocvičně je může vytvořit švédská bedna a lavičky, v přírodě stromy a terénní nerovnosti). Podobných her, které přispívají k rozvoji rovnováhy, kordinace pohybů, zdokonalování lezeckých i dalších dovedností v terénu nabízí bezpočet kniha Jana Neumana a kolektivu PŘEKÁŽKOVÉ DRÁHY, LEZECKÉ STĚNY A VÝCHOVA PROŽITKEM (Portál). Pro čas letních táborů a prázdninových dobrodružství je jako stvořená.