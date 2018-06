Pejsek Ferda uplaval dva kilometry za kánoí svého pána

Majitel a jeho pejsek Ferda.

"Ferda má rád vodu a tak jsem chtěl vyzkoušet, kam až doplave. Vydržel plavat za kánoí od loděnice až k železniční stanici Valcha, což jsou nejméně dva kilometry. Pádloval jsem asi 15 metrů od břehu, aby na něj Ferda mohl v případě únavy snadno doplavat. Kolem krku jsme mu pro všechny případy dali lehce nafouknuté dětské rukávky," vyprávěl majitel Emanuel Stehlík.Pejsek poté, co vylezl z vody, nevypadal vůbec unaveně. Vesele pobíhal po břehu a hrál si s míčkem. Zpáteční cestu však absolvoval již v kánoi se svým pánem a jeho kamarádem.Majitel podobný pokus již neplánuje. Chtěl si jen vyzkoušet, co jeho pes dovede. Psíka vozí k vodě na motorové tříkolce v bedničce na nosiči. "Když se přiblížíme asi na kilometr k vodě, Ferda začne štěkat a pískat - prostě pozná, že se jde koupat. Nejspíš je to kříženec s ondatrou," dodal s úsměvem majitel.