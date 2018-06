Peep kamery? Nikoliv však u vás na zahradě!

"To co odpovídá označení ´zábava pro dospělé´ je v tomto případě naprosto jasné. Podle toho, co nám bylo řečeno se to navíc odehrává v tomto domě," říká Anna Wallrapp předsedkyně výboru, který zamítnul žádost o udělení licence.

"A ten dům je navíc v pěkné a klidné rezidentní oblasti," dodává.

Stejně jako při akcích, které jsou určené "pouze pro dospělé", nikdo dům Voyeur Dorm nenavštěvuje fyzicky. Ti, kdo si předplatí vstup na tyto stránky, mohou se dívat na dívky

v každodenních situacích – jak perou, uklízejí, snídají nebo se sprchují. Úřady však označují tuto službu za pornografickou, a porušují tak floridské zákony.

Právník Mark Dolan, který ve sporu zastupuje dívky z Voyeur Dorm, argumentuje, že 40 kamer, které monitorují život děvčat se sice nachází v obydlené čtvrti, ale obchodní transakce se dějí na e-commerce serverech, které jsou umístěny v obchodním centru v Tampě. Dolan tak nevidí souvislost mezi tím, jestli poskytovatel služby a její příjemce se nachází ve stejné oblasti.