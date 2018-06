Pedofilové dělají na internetu instruktáž pro děti

" Ahoj, milé děti. Víte o tom, že existují lidé, kteří vás mají rádi trochu jinak a trochu více než ostatní dospělí ? Oni se do vás dokáží dokonce zamilovat. Opravdu. Jsou většinou velmi milí a kamarádští a dá se s nimi dobře vycházet a mluvit. Nechtějí vám ublížit, jak se všude vždy tvrdí. Klidně si s nimi povídejte, hrajte, jezděte s nimi na výlety a prožívejte s nimi všelijaká dobrodružství. Pokud dělají něco, co vám nevadí a co se vám líbí, nemusíte mít výčitky, že děláte něco špatného," přesvědčuje děti neznámý pedofil.

Ve svém dopise dokonce děti poučuje, aby člověka, který se dopouští jejich pohlavního zneužívání, chránily před postihem. " Pozor: Existuje zákon, ve kterém se píše, že dospělý člověk by neměl děti osahávat a dotýkat se jich na intimních místech. Ten zákon je tu proto, aby chránil děti. A nerozlišuje se v něm, jestli to, co dospělí dělají s dětmi, je dětem příjemné nebo nepříjemné. Bohužel se často stává, že kvůli tomuto zákonu jde do vězení člověk, který dětem nijak neublížil, ale jenom se s nimi mazlil. Proto si pamatujte, že vy jediní můžete rozhodovat o tom, jestli necháte dospělého, aby se s vámi mazlil, nebo ne," praví se v dopisu.

Autor pedofilních stránek rozsáhle obhajuje svoji "lásku" k dětem a staví se do role jejich ochránců. Teprve v závěru odkrývá svoje záměry. " Sním o tom, že jednoho dne potkám usměvavýho klučinu a oba se do sebe zamilujeme. Pozoroval bych, jak vyrůstá a byl mu oporou ve všech věcech. Pak bych se opatrně zeptal, kam až mě pustí a tomu bych se přizpůsobil. Pokud bych věděl, že má zájem, strávil bych s ním noc se vším, co k ní patří," popisuje "přítel" dětí svoje představy.

Na dalším webu několikrát trestaný pedofil radí svým "kolegům", jak se vyhnout vazbě. " V případě, že to praskne a hrozí vám zatčení, okamžitě odejděte do Bohnic a nechejte se umístit na oddělení sexuologické léčby. Vyšetřovatel tak možná nebude považovat vaše umístění do vazby za nutné," poučuje autor právnického "kurzu".

Pedofilní stránky vyvolaly sérii pobouření především mezi odbornou veřejností. Lékaři z brněnské nemocnice v Bohunicích zřejmě podají na úchylné autory trestní oznámení. " Je to evidentně pervezní záležitost. Autor těchto stránek se svým počínáním nepochybně dopouští závažného trestného činu. Předpokládám, že naše primářka okamžitě zahájí v této věci patřičné kroky," řekla Korzu MUDr. Vladimíra Šantavá ze sexuologického oddělení bohunické nemocnice.

Podobný názor vyslovil i její kolega MUDr. Ivo Procházka z pražské sexuologické poradny na Karlově náměstí. Internetovou aktivitu pedofilů považuje za velmi nebezpečnou. " Na těchto stránkách je směsice pravdy a demagogie a to je nejnebezpečnější. Pravda je, že děti na hranici dospívání nemusejí vnímat sexuální aktivity s dospělými jako nepříjemné. Ten člověk ovšem naprosto bagatelizuje možná nebezpečí. Sexuální kontakt dítěte s dospělým totiž může uměle urychlit jeho sexuální dozrávání. Zároveň tyto zážitky mohou vést k sexuálním disfunkcím. Statistiky jednoznačně hovoří o tom, že mnoho prostitutů i prostitutek prožili v dětství pohlavní zneužití," prohlásil Procházka.

V šoku zůstala i stínová premiérka vlády žen a poslankyně ČSSD Jana Volfová . " Jsem naprosto vyděšená. Pokud lékaři z Brna trestní oznámení podají, okamžitě se k nim připojím. Mám sice už dospělé potomky, ale si umím představit, jaký vliv to může mít na malé děti. Internet používá obrovské množství školáků jako výukovou pomůcku a informaci z internetu prostě berou jako pravdu a skutečnost. Prostě nejsou schopny rozlišovat," rozčílila se poslankyně.