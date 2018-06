PECKY ZE ŠKOLNÍCH ČASOPISŮ (MAXI)

Kdo jako první učil o pohybech naší Země?



Galilei Galili, Gagulieš, Galileo Georgi



Jak se jmenovala první žena ve vesmíru?



Čerešková, Verešová



Jak se jmenoval první kosmonaut?



Juriš Gagarin



Co je to černá díra?



* Je to tmavá koule, a když do ní někdo vběhne, tak už z ní nevyletí.