pecky ze školních časopisů (maxi)

Já bych rozhodně nechtěla být novinářem. Když jsme psali svůj vlastní časopis, tak jsem myslela, že mě odvezou do blázince, protože mě to stálo mnoho času a úsilí. Nelíbí se mi, když se někteří lidé bojí odpovědět na otázku, nebo se s novinářem prostě vůbec nebaví. Nechtěla bych být bez přestávky pořád v jednom kole a jen psát a psát. Za prvé mě to nebaví a za druhé na to nemám vlohy. Myslím, že na světě je mnoho lidí, kteří chtějí být novináři a nemusím to být zrovna já ...