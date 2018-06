pecky ze školních časopisů (maxi)

Magick é datum 2000 vás může přenést do minulosti, do roku 1 až do roku 1999. Kam by se chtěli podívat někteří lidé z naší školy?* Mezi mé oblíbené postavy patří Karel IV., takže bych se zkusila dostat do období středověku, do doby,kdy vládl. Ráda bych zjistila, jak to v té době vypadalo, jak to fungovalo a jestli byl tento panovník opravdu tak geniální, jak se říká, nebo jestli měl také nějaké zlozvyky.Ptaly se Eliška Zajícová a V eronika Blešová, 8.A. Opsáno ze školního časopisu Malíček, občasníku žáků ZŠ Dr.Jana Malíka, Chrudim.