* Všechny počítače se zhroutí.* Nic zvláštního. Jen bude zase o rok víc. Někteří lidé předpovídají konec světa, ale proč teď? Proč ne už před rokem, nebo před dvěma, nebo před sto lety?* Po roce 2000 chci zažít svá nejlepší léta - sex a pohodu. Budu chodit na diskotéky s bratrem a holkama.* Budeme na středních školách. Nové věci a stroje. Konec války na Balkáně.* Ke konci nějakého tisíciletí má vyhasnout Slunce,ale nevědí, jestli to bude zrovna rok 2000. To nikdo neví. Ale jestli ne,tak to bude to další.