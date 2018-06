pecky ze školních časopisů (maxi)

Kdo je...?* Kdo je levoboček? - Mravenec.* Kdo je kleptoman? - Mimozemšťan.* Kdo je to Zeman? - Jogurt.* Kdo je to pedagog? - Zloděj.* Jak říkáme ptákům, kteří odlétají do teplých krajů? Stěhováci.* Na kterém listnatém stromě rostou žaludy? - Na žaluďáku.* Jak se jmenuje část, kterou má kohout pod zobákem? - Je to narostlá bradavice.Vím, že bych měl...* Vím, že bych měl jíst víc mrkve, ale nejsem králík.* Vím, že bych měla být hodná, ale jak můžu být hodná, když jsem v pubertě?* Vím, že bych se měla zlepšit ve škole, ale když je to taková nuda.* Vím, že bych se neměla bít s bráchou, ale když on mě tak vytočí, že bych ho nejraději...* Vím, že bych měl být normální, ale copak to jde s tak vysokým IQ?