pecky ze školních časopisů

Děkujeme ZŠ J. A. Komenského v Lounech za zásilku napínavé četby (Sborník ke 130. výročí založení školy) a pro začátek vybíráme ukázky dětských názorů na jejich školu:* Rád chodím ke školníkovi a do školy a na němčinu.* Já bych škole doporučil, aby tady nehořelo.* Ve škole máme dokonce i v oknech zvířátka. Máme tam v těch oknech kytky,zajíčka, kačera s kachnou, motýlka, housenky a brouky.* Škola by měla začínat v deset hodin. Já učitelem nechci být, protože bych musel brzo vstávat, já radši budu automechanikem.* Na dvoře bych postavil sochu zakladatele školy Jana Amose K omenského. Potom bych zakázal svačiny,protože roznášejí nemoci.* Máme tu i Jana Amose Komenského. Samozřejmě jen hlavu a jakoby sochu.* Já bych hlasovala pro to, aby každá třída měla alespoň jednoho nebo dva náhradní učitele,který by zůstával ve třídě a dával pozor na to, aby se nic nestalo. Např. když někdo z dětí chce otevřít okno, jakmile ho otevře,druhý do něj strčí a dotyčný vypadne z okna.