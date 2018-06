pecky ze školních časopisů

Hranicích.Co jsou to tsunami? (správně velké vlny) - Je to město v Antarktidě. Co je to bonsaj? (správně zakrslý stromek) - Sladké brambory. Co je to oáza? - Je to kousek trávy,pod ní voda. Představa člověka v poušti, když má žízeň. Jak se nazývá světově významná surovina, které se v jihozápadní Asii vytěží nejvíce na světě? (správně ropa) - Fíky. Fíky a bavlník.Čím se živili staří Řekové? - Plaváním. Do hitparády perliček postupuje: Jak vypadali řečtí bohové? - No, jako já.