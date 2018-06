Péči ano, ale jakou?

Odborná pomocná sílaChcete-li o svého blízkého pečovat v domácím prostředí, ale této role se nemůže ujmout žádný z členů rodiny, můžete se obrátit buď na příslušné pečovatelské agentury, nebo podat inzerát - například že hledáte geriatrickou sestru či pečovatelku. Takový typ péče je však vhodný jen do určité doby a časem jej stejně musí vystřídat dlouhodobá péče v instituci. Cena: Pečovatelské agentury si účtují zhruba 75 až 100 Kč za hodinu, jedná-li se však o dlouhodobou péči, je možné domluvit nižší paušální sazbu. Pokud chcete najmout stálou pečovatelku, počítejte minimálně s částkou odpovídající průměrnému (a vyššímu) platu v České republice.Přestože služby tohoto typu mohou prodloužit období relativně nezávislého života nemocných v jejich domácnostech, kamenem úrazu je neexistující propojení zdravotní a sociální péče. Agentura, která nabízí základní zdravotní péči o dlouhodobě či chronicky nemocné či pomoc při osobní hygieně, neobstará nákupy, jídlo, úklid, asistenční služby, hlídání či předčítání, a naopak poskytovatel sociálních služeb neobstará péči zdravotní - v nejlepším případě doporučí spolupracující agenturu z opačného pole působnosti. Cena: Zdravotní péče je bezplatná (respektive hrazená ze zdravotního pojištění), pokud ji ovšem nemocnému předepíše ošetřující lékař po ukončení hospitalizace nebo praktický lékař. Sociální péče je hrazena z rozpočtu sociálního odboru příslušného okresního, obvodního či městského úřadu, a to na základě žádosti rodiny či ošetřujícího lékaře. Nadstandardní služby je možné koupit zvlášť a zaplatit v hotovosti, ale univerzální ceník neexistuje. Jen pro ilustraci: ve větších městech, například v Praze či Plzni, přijde oběd i s donáškou do domu na 37 až 50 Kč.Denní centra oddalují trvalý pobyt v některé instituci a prodlužují možnost setrvání v rodinném prostředí v době, kdy postižení už nemohou být většinu dne sami doma. Ideální centrum by mělo splňovat tři základní podmínky: dopraví klienty ráno tam a večer zpět domů (pokud vy nemůžete), má dostatečně dlouhou provozní dobu, která překrývá pracovní dobu rodinných pečovatelů, a nabízí seniorům přiměřený denní režim - cvičení, procházky, drobné ruční práce, krátký spánek. Do denních center je možné docházet nepravidelně, třeba jen na dvě tři hodiny denně. Cena: 80 až 90 Kč denněKomfortní soukromá zařízení poskytují nepřetržitou péči, někdy včetně osobního asistenta pro každého pacienta. Cena: 500 až 1000 Kč denně.(domovy důchodců, domy s pečovatelskou službou, léčebny pro dlouhodobě nemocné, psychiatrické léčebny - oddělení gerontopsychiatrie) Ani v případě, že máte některou z těchto institucí hned za rohem, nemusíte mít ještě vyhráno. Na umístění v domově důchodců či v domě s pečovatelskou službou se mnohdy čeká pět i více let, takže lékař, který vám hned po stanovení diagnózy demence poradí, abyste pro dědečka nebo babičku zažádali o místo, není cynik, ale realista. Situaci může zkomplikovat to, že převážná většina domovů si své klienty do jisté míry vybírá: někde nepřijímají lidi s psychickým onemocněním, jinde se vyhýbají imobilním či inkontinentním. Cena: Pobyt v léčebnách pro dlouhodobě nemocné je bezplatný, respektive hrazený zdravotní pojišťovnou, a pacient navíc dostává sociální příspěvek na bezmocnost, rodina však nemá možnost péči zlepšit a jakkoli ji ovlivnit. Některé léčebny proto přijímají dobrovolné, takzvané sponzorské příspěvky a dary, které se promítnou přímo do kvality poskytovaných služeb. Délka pobytu v léčebnách dlouhodobě nemocných se řídí stavem pacienta, mnohdy je to však konečná stanice.Tato možnost je poslední variantou. Péče zde je sice bezplatná, ale v hierarchii institucí stojí tato mnohdy neutěšená zařízení na docela posledním stupínku.