Pearl Harbor přináší i módu své doby

Právě proto se kdekdo snaží získat z úspěchu svou hřivnu. Na pultech knihkupectví se objevil více než tucet nových knih, které jsou věnovány napadení slavné zátoky japonským letectvem. Od obrazových publikací až po politické analýzy a očitá svědectví.

Na zastávkách autobusů visí plakáty na film a s ním spojené produkty, které člověka přenášejí svým stylem i barvami do dob před šedesáti lety. Ale především: módní tvůrci plánují kolekce pro novou vlnu retra. Zdá se, že modely staronových šatů, elegantních klobouků a bot jsou tím, co má svět v nadcházející módní sezoně zaujmout.

Ostatně, jak napsal včera deník Die Welt, mnohé záběry z filmu spíše připomínají výborně stylizované módní fotografie z měsíčníku Vogue. Merle Ginsbergová, redaktorka deníku Women's Wear and W, říká, že styl čtyřicátých let může být vítaným návratem pro zákazníky dosud bombardované velice drahými, módními a odhalujícími oděvními součástmi posledních několika let.

"Na čtyřicátá a padesátá léta se pohlíží hlavně jako na prostší, laskavější doby s kvalitními šaty, soudí Merle Ginsbergová. Michael Kaplan, výtvarník kostýmů pro film Pearl Harbor, něco o módě ve filmu ví. Pracoval na filmu Flashdance z roku 1983, který přiměl dívky po celé zemi, aby si odstřihovaly límce ze svých mikin.

O stylu roku 1940 říká: "Byla v tom roztomilost, skromnost." Jedním z nejoblíbenějších Kaplanových kostýmů jsou sametový a šifonový v hořčicově narůžovělé barvě, který má na sobě herečka James Kingová ve scéně, kdy se večeří v klubu.

"Ženy čtyřicátých let nosily především přiléhavé oděvní součástky, které ukazovaly jejich tvary, ale nikoli příliš mnoho kůže," všímá si v této souvislosti Evan Hughes, ředitel nákupu losangeleského obchodu s oděvy. Umělohedvábné šaty byly přiléhavé, ale s rozevlátou sukní, což jim dávalo veselý a nevinný vzhled.

Některé doplňky z roku 1940, jako západkové uzávěry kabelek, kožešinové límce a bižuteriové iniciálky - jako jehlice ve tvaru "E", kterou nosí postava Kate Beckinsaleové v Pearl Harboru, se již objevily znovu.

Vzápětí se objevily ukázky dámských kolekcí pro podzim 2001, které nabízejí jak superženské styly s halenkami, volánky a vlajícími sukněmi, tak důstojnickými uniformami inspirované vojenské blůzy.

Návrhářka Nicole Millerová říká, že je inspirovalo promítání filmu Velký spánek (1946) a Mít či nemít (1944). U mužů spočívá trend v určitých samostatných záležitostech, jako jsou vojenské bundy nebo letecké sluneční brýle. "Jestliže Pearl Harbor najde spojení s lidmi, emocionální vazby budou živit módní trendy," soudí Ginsberg.